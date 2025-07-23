Мединский ответил на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский высказался о предложении украинской стороны провести до конца августа встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
«Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку», — сказал Мединский.
Он объяснил, что для такой встречи необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече будут обсуждать первые лица.
Медицнский подчеркнул, что такую встречу надо соответствующим образом подготовить и российская делегация донесла эту точку зрения до украинцев. По его словам, пока позиции Украины и России очень далеки.
Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что передал России предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы лидеры могли принять решение о прекращении боевых действий.