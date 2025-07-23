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Мединский: Россия предложила передать Украине ещё 3000 тел погибших военных ВСУ

Россия выразила готовность передать Украине дополнительные три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Соответствующее предложение было озвучено главой российской делегации Владимиром Мединским по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Источник: Life.ru

Как пояснил Мединский, конкретные сроки передачи пока не определены, поскольку процесс требует решения ряда технических вопросов. В частности, украинской стороне необходимо обеспечить наличие специального рефрижераторного транспорта для перевозки останков.

Глава делегации подчеркнул, что российская сторона готова к реализации этой гуманитарной инициативы после выполнения всех организационных требований.

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в закрытом режиме в среду, 23 июля в Стамбуле. Перед его началом руководители делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, провели встречу тет-а-тет. Переговоры в расширенном составе стартовали в 20:37 по Москве и завершились спустя около 40 минут.

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