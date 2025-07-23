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Белый дом: Трамп хочет, чтобы создателей теории о российском следе наказали

Лидер США обвинил экс-президента Барака Обаму в госизмене.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп настаивает на привлечении к ответу лиц, ответственных за распространение опровергнутой теории о «российском следе».

«Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность», — подчеркнула Левитт, отвечая на вопрос о заявлении Трампа, обвиняющего Барака Обаму в государственной измене.

Ранее, в среду, директор национальной разведки США Тулси Габбард выразила мнение, что действия экс-президента Обамы, связанные с уже опровергнутой концепцией «российского следа», граничат с предательством родины.

Во вторник Трамп выдвинул обвинения в адрес своего предшественника Барака Обамы в совершении государственной измены, утверждая, что располагает документальными доказательствами его вины и указывая на причастность Джо Байдена и Хиллари Клинтон к этому «сговору».

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