Официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп настаивает на привлечении к ответу лиц, ответственных за распространение опровергнутой теории о «российском следе».
«Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность», — подчеркнула Левитт, отвечая на вопрос о заявлении Трампа, обвиняющего Барака Обаму в государственной измене.
Ранее, в среду, директор национальной разведки США Тулси Габбард выразила мнение, что действия экс-президента Обамы, связанные с уже опровергнутой концепцией «российского следа», граничат с предательством родины.
Во вторник Трамп выдвинул обвинения в адрес своего предшественника Барака Обамы в совершении государственной измены, утверждая, что располагает документальными доказательствами его вины и указывая на причастность Джо Байдена и Хиллари Клинтон к этому «сговору».