«Далеки друг от друга»: Мединский рассказал о позициях России и Украины по урегулированию

Позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта довольно далеки друг от друга. С таким заявлением выступил глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский по итогам встречи сторон 23 июля.
По словам Мединского, представители Москвы и Киева долго обсуждали меморандумы, предложенные сторонами, однако их позиции разнятся. При этом помощник президента РФ отметил, что Россия и Украина продолжат контакты для обсуждения меморандумов по урегулированию боевых действий.
Сайт KP.RU публикует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.
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