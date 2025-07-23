«Далеки друг от друга»: Мединский рассказал о позициях России и Украины по урегулированию

По словам Мединского, представители Москвы и Киева долго обсуждали меморандумы, предложенные сторонами, однако их позиции разнятся. При этом помощник президента РФ отметил, что Россия и Украина продолжат контакты для обсуждения меморандумов по урегулированию боевых действий.