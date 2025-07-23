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«Далеки друг от друга»: Мединский рассказал о позициях России и Украины по урегулированию

Мединский: Позиции России и Украины далеки друг от друга.

Источник: Комсомольская правда

Позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта довольно далеки друг от друга. С таким заявлением выступил глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле и помощник президента России Владимир Мединский по итогам встречи сторон 23 июля.

По словам Мединского, представители Москвы и Киева долго обсуждали меморандумы, предложенные сторонами, однако их позиции разнятся. При этом помощник президента РФ отметил, что Россия и Украина продолжат контакты для обсуждения меморандумов по урегулированию боевых действий.

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