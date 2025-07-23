Мединский: перед встречей Зеленского и Путина нужно проработать соглашение

«Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец — делу венец», — сказал Владимир Мединский журналистам.
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