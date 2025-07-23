Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий

С соответствующим заявлением выступил Владимир Мединский.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что Москва предлагает Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий, которые позволят забрать раненых и тела бойцов.

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — заявил Мединский после переговоров.

Напомним, в среду, 23 июля, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Сообщалось, что стороны договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше