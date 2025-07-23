РФ предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что Москва предлагает Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий, которые позволят забрать раненых и тела бойцов.
«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24−48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — заявил Мединский после переговоров.
Напомним, в среду, 23 июля, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Сообщалось, что стороны договорились об обменах не только военнослужащих, но и гражданских лиц.