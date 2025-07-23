Что сказали Мединский и Умеров после переговоров в Стамбуле. Итоги 3-го раунда

По окончании переговоров главы российской и украинской делегаций вышли к прессе к заявлениями. По словам Владимира Мединского, стороны долго обсуждали изложенные в меморандумах позиции, договорились продолжать бессрочные санитарные обмены. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть глубоко проработана и поставить точку в конфликте, сказал помощник президента РФ. Также он рассказал, что Россия предложила провести новые обмены. Главные заявления Владимира Мединского и Рустема Умерова — в подборке «Ъ».