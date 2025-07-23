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Что сказали Мединский и Умеров после переговоров в Стамбуле. Итоги 3-го раунда

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Встреча длилась примерно 40 минут.

По окончании переговоров главы российской и украинской делегаций вышли к прессе к заявлениями. По словам Владимира Мединского, стороны долго обсуждали изложенные в меморандумах позиции, договорились продолжать бессрочные санитарные обмены. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть глубоко проработана и поставить точку в конфликте, сказал помощник президента РФ. Также он рассказал, что Россия предложила провести новые обмены. Главные заявления Владимира Мединского и Рустема Умерова — в подборке «Ъ».

Заявления Владимира Мединского

О договоренностях

  • Все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены.
  • На украинско-белорусской границе завершается обмен пленными 250 на 250. Обмен по 1200 человек завершен.
  • Россия вернула Украине более 7 тыс. тел и получила обратно небольшое количество своих.
  • Россия предложила вернуться к коротким гуманитарным паузам (по 24 и 48 часов) на линии фронта.

О рабочих группах

  • Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, — которые будут работать онлайн.
  • Украина согласилась рассмотреть предложение России по рабочим группам.

О новом обмене

  • В ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных.
  • Россия предложила Украине передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.
  • Как только Украина получит техническую возможность, тела будут переданы с помощью Красного Креста.
  • Россия и Украина обсуждали вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.
  • Будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий.

О жителях Курска

  • 101 пункт договоренностей не был выполнен до конца — не все жители Курской области вернулись домой. Их около 30 человек.
  • Причина, по которой мирные жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна.
  • Россия готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области.

О меморандумах

  • Позиции меморандумов России и Украины далеки друг от друга, но достигнута договоренность продолжить контакт.

Об украинских детях

  • Весь список из 339 фамилий украинских детей Россия полностью проработала: часть из них уже вернулись на Украину. По остальным идет работа.
  • 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России — это взрослые люди. Большого количества детей из украинского списка никогда не было на территории России.
  • Россия поставила перед Украиной вопрос о возвращении российских детей, которые остаются на Украине или были вывезены в ЕС.

О встрече Путина и Зеленского

  • Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры России и Украины могли бы встретиться.
  • Встреча Путина и Зеленского должна «поставить точку» в этом конфликте. Встречи ради встречи не имеют смысла.
  • Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.

Заявления Рустема Умерова

  • Украина предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.
  • Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня.
  • Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.
  • Украина ожидает прогресса в освобождении не только военнопленных, но и мирных граждан, включая детей.
  • Украина не намерена передавать России в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить.

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