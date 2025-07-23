Киев должен прояснить статус мирных жителей из Курской области, которые удерживаются на территории украинского государства. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Стамбуле и помощник российского президента Владимир Мединский.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что российская сторона предложила Украине возобновить короткие гуманитарные паузы на линии боевого соприкосновения в зоне конфликта. Это необходимо для того, чтобы собрать раненых и погибших бойцов.
Сайт KP.RU публикует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.
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