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Мединский: Украина должна прояснить статус удерживаемых жителей Курской области

Владимир Мединский заявил, что Киев должен прояснить статус находящихся на Украине против свой воли курян.

Источник: Комсомольская правда

Киев должен прояснить статус мирных жителей из Курской области, которые удерживаются на территории украинского государства. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Стамбуле и помощник российского президента Владимир Мединский.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что российская сторона предложила Украине возобновить короткие гуманитарные паузы на линии боевого соприкосновения в зоне конфликта. Это необходимо для того, чтобы собрать раненых и погибших бойцов.

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