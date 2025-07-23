Россия и Украина провели новый обмен пленными

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед прессой по итогам третьей встречи в Стамбуле. Он сообщил, что в данный момент на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными — 250 на 250. Второй, беспрецедентно масштабный обмен, по его словам, уже завершён.