Мединский: РФ и Украина продолжат обсуждение меморандумов по урегулированию

Мединский уже отчитался о некоторых итогах третьего раунда переговоров. Он сообщил, что Россия завершила передачу Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. Обмен телами погибших был завершён в ходе третьего раунда переговоров. Глава российской делегации также подчеркнул, что данное решение было принято из соображений морали, поскольку каждый погибший военнослужащий должен быть похоронен на родной земле. Сторона РФ, в свою очередь, получила небольшое количество тел своих военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны.