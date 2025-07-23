Мединский: РФ предложила Киеву 24−48-часовые перемирия для эвакуации тел

По его словам, Москва предложила на определённых участках фронта согласовывать остановки длительностью от суток до двух. Цель — предоставить санитарным группам возможность эвакуировать раненых, а командованию — вернуть тела погибших.
Напомним, третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошёл в Стамбуле в закрытом режиме. Перед стартом встречи Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры длились 40 минут. Как заявил глава российской делегации, договорённости второго раунда переговоров были выполнены.
Мединский ранее сообщил о некоторых итогах третьего раунда переговоров. Так, он отметил, что Россия завершила передачу Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. РФ, в свою очередь, получила небольшое количество тел своих военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны.