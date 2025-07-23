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Мединский: РФ предложила Киеву 24−48-часовые перемирия для эвакуации тел

Во время переговоров с украинскими представителями в Стамбуле российская делегация выступила с предложением о введении коротких перемирий по 24−48 часов. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Владимир Мединский.

Источник: Life.ru

По его словам, Москва предложила на определённых участках фронта согласовывать остановки длительностью от суток до двух. Цель — предоставить санитарным группам возможность эвакуировать раненых, а командованию — вернуть тела погибших.

Напомним, третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошёл в Стамбуле в закрытом режиме. Перед стартом встречи Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры длились 40 минут. Как заявил глава российской делегации, договорённости второго раунда переговоров были выполнены.

Мединский ранее сообщил о некоторых итогах третьего раунда переговоров. Так, он отметил, что Россия завершила передачу Украине более 7 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. РФ, в свою очередь, получила небольшое количество тел своих военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны.

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