Мединский: встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что встреча Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах.
«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а “ставить точку”, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — заявил Мединский.
Как отметил политик, российская делегация донесла эту точку зрения до представителей киевского режима. По словам Мединского, в настоящее время позиции Украины и России очень далеки.
Напомним, в среду, 23 июля, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Полномасштабные переговоры делегаций начались в 20:37 и продолжались около 40 минут.