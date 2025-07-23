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Мединский: встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку

Глава российской делегации заявил, что необходимо проработать детали мирного соглашения перед встречей Путина и Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что встреча Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах.

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а “ставить точку”, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — заявил Мединский.

Как отметил политик, российская делегация донесла эту точку зрения до представителей киевского режима. По словам Мединского, в настоящее время позиции Украины и России очень далеки.

Напомним, в среду, 23 июля, в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Полномасштабные переговоры делегаций начались в 20:37 и продолжались около 40 минут.

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