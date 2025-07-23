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В Раде сообщили о передаче США данных о дискредитации Зеленским Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что передал данные о компании Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что передал данные о компании Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, он обратился с письмом к Габбард с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк «Russiagate-2» через его уголовное дело.

Дубинский также ранее обвинил страны Запада в лицемерии на фоне протестов на Украине.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский намерен сбежать с Украины, если события будут складываться не в его пользу.

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