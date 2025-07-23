Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными

Состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Россия получила с подконтрольной киевскому режиму территории группу российских военнослужащих, взамен переданы пленные ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными по 250 человек с каждой из сторон.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше