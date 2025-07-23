Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными

Россия получила с подконтрольной киевскому режиму территории группу российских военнослужащих, взамен переданы пленные ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что на данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина прямо сейчас завершают обмен пленными по 250 человек с каждой из сторон.