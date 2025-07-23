Мединский заявил, что РФ надеется на проведение четвертого раунда переговоров

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины сможет состояться. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 23 июля.
«Мы надеемся, что будет», — сообщил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Также Мединский прокомментировал возможность российско-украинской встречи в верхах. По мнению помощник президента России, для этого между сторонами должны быть достигнуты принципиальные договоренности.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта далеки друг от друга. При этом помощник президента РФ отметил, что стороны продолжат контакты для обсуждения меморандумов по достижению мира.