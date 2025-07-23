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Мединский заявил, что РФ надеется на проведение четвертого раунда переговоров

РФ выражает надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной по урегулированию конфликта состоится.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины сможет состояться. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 23 июля.

«Мы надеемся, что будет», — сообщил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также Мединский прокомментировал возможность российско-украинской встречи в верхах. По мнению помощник президента России, для этого между сторонами должны быть достигнуты принципиальные договоренности.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта далеки друг от друга. При этом помощник президента РФ отметил, что стороны продолжат контакты для обсуждения меморандумов по достижению мира.

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