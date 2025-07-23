Мединский заявил, что РФ надеется на проведение четвертого раунда переговоров

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Мединского, что позиции России и Украины по урегулированию вооруженного конфликта далеки друг от друга. При этом помощник президента РФ отметил, что стороны продолжат контакты для обсуждения меморандумов по достижению мира.