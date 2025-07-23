Российская делегация рассказала прессе об итогах третьего раунда переговоров с Украиной

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а “ставить точку”, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи глав двух государств. -0-