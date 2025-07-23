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Российская делегация рассказала прессе об итогах третьего раунда переговоров с Украиной

«Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сказал Мединский журналистам.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает РИА Новости.

В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Россия и Украина завершили третий раунд переговоров в Стамбуле.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

«Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сказал Мединский журналистам.

Он отметил, что это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам в «составе соответствующих специалистов военных ведомств».

«Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — подчеркнул он.

Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, заявил Мединский.

«Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Мы договорились продолжить контакты — как на уровне делегаций, так, мы надеемся, оперативно, на уровне рабочих групп», — сказал он журналистам.

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а “ставить точку”, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи глав двух государств. -0-

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