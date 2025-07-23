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Мединский: РФ предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы

По словам Мединского, речь идет о создании групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что Москва предложила Киеву сформировать три рабочие онлайн-группы.

«Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — сообщил глава делегации.

По словам Мединского, речь идет о создании групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Он добавил, что представители киевского режима рассмотрят это предложение.

Ранее стало известно, что РФ предложила Украине обменять еще не менее чем по 1200 пленных.

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