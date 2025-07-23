Мединский: Украина вернула домой не всех жителей Курской области

Напомним, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошёл в закрытом формате в Стамбуле, 23 июля. Перед его началом главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры в расширенном составе длились 40 минут. После их завершения Мединский выступил с заявлением для прессы. В частности, он отметил, что Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных, а также создать три рабочие онлайн-группы.