Мединский уточнил, что речь идёт примерно о трёх десятках человек, которых Вооружённые силы Украины ранее вывезли со своей территории под предлогом эвакуации. Несмотря на достигнутые соглашения, эти граждане пока не смогли вернуться домой.
Представитель российской делегации подчеркнул, что данный факт представляет собой нарушение ранее достигнутых договорённостей между сторонами. Он обратил внимание на необходимость полного выполнения всех взятых обязательств.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что Киев удерживает в городе Сумы 34 жителя Курской области. Там их содержат в ужасных условиях, а кормят лишь запаренным зерном, чтобы с голоду не умерли. По словам уполномоченного по правам человека, их также подвергали психологическому давлению.
Напомним, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошёл в закрытом формате в Стамбуле, 23 июля. Перед его началом главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры в расширенном составе длились 40 минут. После их завершения Мединский выступил с заявлением для прессы. В частности, он отметил, что Россия предложила Украине обменять еще не менее 1200 пленных, а также создать три рабочие онлайн-группы.