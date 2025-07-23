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Раскрыто, с кем встретится Зеленский вместо Путина

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится ни при каких условиях.

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится ни при каких условиях. Об этом пишет NEWS.ru.

Поддержка Зеленского падает и его ждет в перспективе уголовное дело, считает аналитик.

По мнению собеседника издания, Зеленскому пора встречаться не с Путиным. Он предположил, что украинскому лидеру, вероятно, скоро не придется вообще ни с кем встречаться, а только с людьми, которые наденут на него наручники.

Политолог также выразил надежду, что новая власть на Украине будет более благоразумной, и здравый смысл, может быть, возобладает.

При этом, несмотря на переговоры, освобождение Донбасса и формирование буферных зон никто не отменял, заключил Перенджиев.

Глава делегации Украины в Стамбуле Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что разблокировать мирное урегулирование может только встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.