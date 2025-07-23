Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле

Мединский рассказал о третьем раунде переговоров с Украиной. Видео © Life.ru.
По словам Мединского, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы для продолжения работы в онлайн-формате. Украинская сторона взяла время на рассмотрение данного предложения. Обсуждались также позиции, изложенные в меморандумах, при этом констатирована существенная разница в подходах сторон. Для организации встречи лидеров России и Украины необходимо тщательно проработать условия соглашения и определить предмет обсуждения, чтобы эта встреча «поставила точку», отметил Мединский.
Российская сторона предложила Украине провести обмен военнопленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны, а также рассмотреть возможность введения краткосрочных перемирий на 24−48 часов для эвакуации раненых и тел погибших бойцов. Россия готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих при содействии «Красного креста», как только украинская сторона будет готова принять их.
Россия обратила внимание на проблему удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области, число которых составляет около 30 человек, и призвала Киев прояснить их статус. Москва выразила готовность обменять этих жителей на пленных военных и другие категории лиц, отметил Мединский.
Кроме того, российская сторона завершила работу по списку украинских детей, переданному в ходе предыдущего раунда переговоров, и выяснила, что значительная часть этих детей никогда не находилась на территории РФ. Мединский добавил, что все гуманитарные договорённости, достигнутые на втором раунде переговоров, были выполнены. Российская сторона выразила надежду на проведение четвёртого раунда переговоров с Украиной.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Ему предшествовала личная встреча глав делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова. Переговоры в расширенном составе начались в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут.