Life.ru публикует полное заявление Мединского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле

По словам Мединского, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы для продолжения работы в онлайн-формате. Украинская сторона взяла время на рассмотрение данного предложения. Обсуждались также позиции, изложенные в меморандумах, при этом констатирована существенная разница в подходах сторон. Для организации встречи лидеров России и Украины необходимо тщательно проработать условия соглашения и определить предмет обсуждения, чтобы эта встреча «поставила точку», отметил Мединский.