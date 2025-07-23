Мединский: 50 украинских детей, якобы находящихся в России, оказались взрослыми

Значительная часть детей из списка, предоставленного Киевом для возврата, на самом деле никогда не пересекала границу с Россией. Некоторые из них уже вернулись на Украину, но работа со списком продолжается, он сужается. Такое заявление сделал руководитель российской делегации Владимир Мединский после завершения третьего этапа переговоров.