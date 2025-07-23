Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: 50 украинских детей, якобы находящихся в России, оказались взрослыми

Значительная часть детей из списка, предоставленного Киевом для возврата, на самом деле никогда не пересекала границу с Россией. Некоторые из них уже вернулись на Украину, но работа со списком продолжается, он сужается. Такое заявление сделал руководитель российской делегации Владимир Мединский после завершения третьего этапа переговоров.

Источник: Life.ru

«Дети возвращаются», — отметил Мединский.

По словам Мединского, процесс проверки списка продолжается, но его состав постепенно сокращается. Глава делегации РФ отметил, что тема требует особой деликатности. В перечне оказалось много имён, которые не соответствуют действительности: некоторые дети никогда не были в России, а, возможно, находятся на территории стран Европы, уточнил он.

Кроме того, Мединский отметил, что около пятидесяти фамилий принадлежат уже взрослым людям, а не несовершеннолетним.

«Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идёт работа», — сказал глава делегации.

Ранее российский обмудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что европейские страны отказываются возвращать детей, вывезенных с Украины за время военного конфликта.

Напомним, третья встреча между Россией и Украиной прошла сегодня в закрытом режиме в Стамбуле. Перед стартом переговоров в расширенном составе Владимир Мединский и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провели личную встречу.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше