Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сговор с целью измены: Обаму могут привлечь за выдумки о «российском следе» в выборах президента США

Глава нацразведки Габбард пригрозила Обаме ответственностью за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента страны Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о якобы «российском следе» во время выборов главы государства были покушением на госизмену.

«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа», — сказала она.

По ее словам, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведсообщества. Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как «продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», отметила руководитель спецслужбы.

Габбард подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у Москвы были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году или что российские власти хотели победы Дональда Трампа.

Как писал сайт KP.RU, 20 июля директор нацразведки США сообщила, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам предполагаемого сговора из окружения Обамы, связанного с выборами 2016 года, на которых в первый раз победил Трамп.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что написал письмо Тулси Габбард о масштабной кампании главы киевского режима Владимира Зеленского по дискредитации Трампа, начатой в 2022 году.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше