Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента страны Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о якобы «российском следе» во время выборов главы государства были покушением на госизмену.
«Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа», — сказала она.
По ее словам, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведсообщества. Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как «продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», отметила руководитель спецслужбы.
Габбард подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у Москвы были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году или что российские власти хотели победы Дональда Трампа.
Как писал сайт KP.RU, 20 июля директор нацразведки США сообщила, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам предполагаемого сговора из окружения Обамы, связанного с выборами 2016 года, на которых в первый раз победил Трамп.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что написал письмо Тулси Габбард о масштабной кампании главы киевского режима Владимира Зеленского по дискредитации Трампа, начатой в 2022 году.