Новые обмены: итоги третьего раунда переговоров России и Украины

Во дворце Чираган в турецком Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию военного конфликта, они длились примерно 40 минут. О чем стороны договорились в ходе прошедшей встречи — в материале «Вечерней Москвы».
Договоренности предыдущего раунда переговоров.
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли во время второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. В частности, Россия вернула Украине более семи тысяч тел и получила обратно «небольшое количество своих». Также стороны завершают обмен 250 военнопленных с каждой стороны, что подтвердило Министерство обороны России.
Обмены пленными и телами военных.
Владимир Мединский заявил, что в ближайшее время стороны проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих. По его словам, российские дипломаты также предложили украинским коллегам передать еще три тысячи тел украинских военных. Их передадут с помощью Красного Креста, как только у Украины «появится техническая возможность».
Также помощник российского президента предложил украинской стороне вернуться к коротким гуманным паузам, по 24−48 часов, для того чтобы санитарные команды могли забрать раненых военных с передовой.
Во время переговоров российские делегаты также предложили представителям Киева создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Они будут состоять из профильных специалистов военных ведомств. По словам Мединского, украинские дипломаты «взялись рассмотреть» это предложение.
Возвращение российских граждан.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что российские делегаты поставили перед украинскими коллегами вопрос о возвращении российских детей, которых вывезли на Украину. Представителям Киева передали список из 350 российских детей, которые находятся на Украине и в странах Евросоюза.
Мединский отметил, что большинство детей из украинского списка никогда не были в России, а 50 фамилий из перечня принадлежат не детям, а взрослым гражданам. Он подчеркнул, что украинская сторона удерживает около 30 жителей Курской области, и заявил, что Россия готова обменить их на украинских военных.
Кроме того, представители Москвы обсуждали с украинскими коллегами вопрос возвращения гражданских лиц, перемещенных в результате боевых действий.
Встреча президентов России и Украины.
Глава делегации от Киева Рустем Умеров заявил, что во время переговоров украинские дипломаты предложили российским коллегам до конца августа провести встречу лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В свою очередь помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, заявил, что сторонам необходимо сначала обсудить соглашение относительно урегулирования конфликта, прежде чем российский и украинский президенты могли бы встретиться.
— А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла, — подчеркнул глава российской делегации.
Меморандумы России и Украины.
Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева о мирном урегулировании конфликта, которые отражены в их проектах меморандумов, «достаточно далеки», но после их обсуждения стороны договорились продолжить контакты, в том числе на уровне рабочих групп.
Он также выразил надежду, что делегации проведут четвертый раунд переговоров по урегулированию военного конфликта.
Ответ на вопрос о санкциях ЕС и США.
В ответ на вопрос, не боится ли Россия европейских и американских санкций, Владимир Мединский заявил, что об этом нужно спрашивать не переговорную группу. Также он подчеркнул, что после революции и гражданской войны в России наблюдалась абсолютная дипломатическая и экономическая блокада «со стороны всех», но это «не помешало нам выиграть Вторую мировую войну».