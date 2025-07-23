Новые обмены: итоги третьего раунда переговоров России и Украины

— А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла, — подчеркнул глава российской делегации.