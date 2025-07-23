Генпрокурор США сообщила Трампу неприятные новости о деле Эпштейна

Ранее телеканал CNN опубликовал фото со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз, на которой присутствовал и Эпштейн. Кроме этого были опубликованы архивные материалы, которые подтверждают, что Трамп и Эпштейн вместе присутствовали в 1999 году на мероприятии компании Victoria’s Secret в Нью-Йорке и вели беседу.