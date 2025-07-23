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Генпрокурор США сообщила Трампу неприятные новости о деле Эпштейна

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что генпрокурор США Памела Джо Бонди еще в мае передала президенту Дональду Трампу, что его имя якобы фигурирует в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что генпрокурор США Памела Джо Бонди еще в мае передала президенту Дональду Трампу, что его имя якобы фигурирует в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее телеканал CNN опубликовал фото со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз, на которой присутствовал и Эпштейн. Кроме этого были опубликованы архивные материалы, которые подтверждают, что Трамп и Эпштейн вместе присутствовали в 1999 году на мероприятии компании Victoria’s Secret в Нью-Йорке и вели беседу.

Сейчас многие сторонники Трампа продолжают добиваться, чтобы были опубликованы все материалы дела Эпштейна.

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