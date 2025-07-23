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«Недоделанный гауляйтер»: Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова об останках ветеранов

Предложение мэра Львова Андрея Садового об извлечении останков ветеранов Великой Отечественной войны является проявлением глубокой нравственной деградации. С такой оценкой действий украинского политика выступил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

Источник: Life.ru

«Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев», — сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.

Помощник президента РФ добавил, что это абсолютная нравственная деградация.

Напомним, ранее мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в закрытом формате 23 июля. Перед началом раунда главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу. Переговоры продолжались 40 минут. Life.ru опубликовал полное заявление Мединского по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

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