«Недоделанный гауляйтер»: Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова об останках ветеранов

«Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев», — сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.