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Мединский напомнил о победе СССР во Второй мировой, несмотря на блокаду

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, провёл историческую параллель в ответ на вопрос о возможных новых санкциях против России. Он напомнил, что в 1920-х годах Советская Россия столкнулась с гораздо более жёсткими ограничениями, чем современные санкции.

Источник: Life.ru

По словам Мединского, после революции и гражданской войны страна оказалась в условиях полной дипломатической и экономической изоляции. Однако, как отметил помощник президента, это не помешало СССР впоследствии одержать победу во Второй мировой войне.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции на новые ограничительные меры ЕС и США, Мединский подчеркнул, что подобные вопросы следует адресовать не переговорной группе. Тем не менее он выразил уверенность, что исторический опыт свидетельствует о способности России преодолевать внешнее давление.

Напомним, на днях после длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер. МИД России ответил на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза.

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