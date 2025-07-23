Мединский напомнил о победе СССР во Второй мировой, несмотря на блокаду

Напомним, на днях после длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер. МИД России ответил на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза.