Мединский напомнил о победе СССР во Второй мировой, несмотря на блокаду

По словам Мединского, после революции и гражданской войны страна оказалась в условиях полной дипломатической и экономической изоляции. Однако, как отметил помощник президента, это не помешало СССР впоследствии одержать победу во Второй мировой войне.
Отвечая на вопрос журналистов о реакции на новые ограничительные меры ЕС и США, Мединский подчеркнул, что подобные вопросы следует адресовать не переговорной группе. Тем не менее он выразил уверенность, что исторический опыт свидетельствует о способности России преодолевать внешнее давление.
Напомним, на днях после длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер. МИД России ответил на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза.