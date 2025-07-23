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США одобрили продажу Киеву оборудования для ремонта техники на 322 млн долларов

Оборудование предназначается для ремонта БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму 322 миллиона долларов. Об этом сообщил Пентагон.

Агентство по оборонному сотрудничеству (DSCA) сообщило, что Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию Bradley, включая техпомощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость сделки оценивается в 150 миллионов долларов.

Кроме того, по данным DSCA, также Киев запросил запчасти, техобслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, грузовики, инструменты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этого контракта составит 172 миллиона долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп высказался о целевом использовании Украиной американской военной помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена. По словам республиканца, Киев мог потратить не все выделенные ему 350 миллиардов долларов на закупку оружия. По его ощущениям, киевский режим не каждый доллар потратил на технику. США захотят когда-нибудь разузнать об этом, заключил Трамп.

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