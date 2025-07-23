Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Дональд Трамп высказался о целевом использовании Украиной американской военной помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена. По словам республиканца, Киев мог потратить не все выделенные ему 350 миллиардов долларов на закупку оружия. По его ощущениям, киевский режим не каждый доллар потратил на технику. США захотят когда-нибудь разузнать об этом, заключил Трамп.