Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле

Согласно данным источника агентства, российская делегация планирует вылет из Стамбула 24 июля утром.
Напомним, встреча делегаций прошла в закрытом режиме в Стамбуле. Перед его началом главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу в дворце Чираган. Переговоры длились 40 минут. После глава российской группы выступил с заявлением для прессы.
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