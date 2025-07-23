Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча на высшем уровне возможна только после тщательной проработки условий соглашения. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский после завершения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что разговоры на самой встрече должны не сводиться к повторному обсуждению спорных моментов, а быть направлены на завершение процесса и подписание документа. По словам Мединского, встречаться ради того, чтобы заново обсуждать уже пройденные этапы, не имеет смысла.

В подтверждение своей позиции он вспомнил русскую пословицу «конец — делу венец», подчеркнув, что следующий шаг — это конкретные решения, а не повторные переговоры.

Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режим. Life.ru публиковал полное выступление главы российской делегации Владимира Мединского и привёл его основные заявления.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше