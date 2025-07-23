«Конец — делу венец»: Мединский назвал необходимое условие для встречи Путина и Зеленского

Он пояснил, что разговоры на самой встрече должны не сводиться к повторному обсуждению спорных моментов, а быть направлены на завершение процесса и подписание документа. По словам Мединского, встречаться ради того, чтобы заново обсуждать уже пройденные этапы, не имеет смысла.