США одобрили продажу оборудования для БПМ и ЗРК Киеву

В отдельном сообщении DSCA уточняется, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, а также грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит $172 млн.