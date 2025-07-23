США одобрили продажу оборудования для БПМ и ЗРК Киеву

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта БМП Bradley, а также системы ПВО HAWK Phase III на общую сумму $322 млн, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.
Как говорится в релизе Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), Украина запросила комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, включая техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость сделки оценена в $150 млн.
В отдельном сообщении DSCA уточняется, что Киев также запросил запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц ЗРК HAWK, а также грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит $172 млн.
В Пентагоне отметили, что реализация обеих сделок «поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону».
Сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, а направлены на расширение возможностей Украины по обслуживанию уже полученного вооружения, подчеркнули в оборонном ведомстве. -0-