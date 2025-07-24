WP: Хегсет выкладывал в чаты мессенджера Signal данные под грифом «секретно»

Как она уточнила, эти выложенные Хегсетом в чаты в Signal данные были получены по защищенной системе электронной почты от главы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала Майкла Куриллы. В зону оперативной ответственности CENTCOM входит прежде всего Ближний Восток. Именно это командование проводило военную операцию против хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах». Как напоминает WP, прежде администрация США категорически отрицала, что ее должностные лица размещали в чатах в Signal какую-либо секретную информацию, касавшуюся кампании бомбардировок Йемена. Между тем, по свидетельству газеты, четверо неназванных лиц, которые были осведомлены о содержании письма Куриллы, подтвердили, что это послание было маркировано как секретное. Оно содержало план нанесения ударов с воздуха по позициям хуситов в отдельно взятый день с перечислением летательных аппаратов и боеприпасов, задействованных в этой операции.