После окончания третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский дал персональный урок военной истории для генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он упомянул случай из гражданской войны в Китае, который отсылает к сегодняшнему времени и конфликту на Украине, передает РИА Новости.
«Я специально для господина Рютте, как большого любителя истории, приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдун», — начал Мединский.
И отметил, что Кайши постоянно настаивал на личных встречах с оппонентом, чтобы обсудить происходящее и попытаться договориться. Однако, по словам помощника президента России, эти встречи, которых было около пяти, ни к чему не привели. Война продолжалась.
Во время общения двух лидеров происходило лишь фотографирование, но коренные причины конфликта не разрешались. Мединский добавил, что националистам оказывалась мощная западная поддержка. Но в итоге все равно победили коммунисты.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Но его стремления эксперты назвали простым словоблудием.