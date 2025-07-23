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Мединский вновь преподал Рютте урок истории

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский вновь обратил внимание генсека НАТО Марка Рютте на важность исторических фактов.

Источник: Reuters

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, Мединский привел историческую справку. При этом он акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого «специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории».

В июне Рютте и Мединский заочно обменялись замечаниями на историческую тему. Тогда генсек НАТО выразил недовольство, что российскую делегацию на стамбульских переговорах возглавляет историк якобы без должного статуса. В ответ помощник президента России предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — заметил Мединский.

«Кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты», — констатировал помощник президента РФ.

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