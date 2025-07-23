Мединский вновь преподал Рютте урок истории

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, Мединский привел историческую справку. При этом он акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого «специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории».
В июне Рютте и Мединский заочно обменялись замечаниями на историческую тему. Тогда генсек НАТО выразил недовольство, что российскую делегацию на стамбульских переговорах возглавляет историк якобы без должного статуса. В ответ помощник президента России предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».
«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — заметил Мединский.
«Кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты», — констатировал помощник президента РФ.