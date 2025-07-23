Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст

Второе. Мы ещё раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких — по 24−48 часов — перемирий. Для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, и была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых. Для нас важна каждая жизнь. Далее, продолжая обмены военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен ещё не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Но я не скрою, что мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных. Если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будут больше.