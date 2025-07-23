Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

«Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: “конец — делу венец”, — сказал Мединский.