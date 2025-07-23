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Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

«Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: “конец — делу венец”, — сказал Мединский.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.

Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне.

«Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: “конец — делу венец”, — сказал Мединский. -0-

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