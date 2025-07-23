Мединский: Киев должен прояснить статус удерживаемых ВСУ мирных россиян

Мединский уточнил, что речь идет примерно о 30 гражданских лицах, которых Вооружённые силы Украины вывезли с приграничной территории. Он выразил недоумение по поводу их дальнейшего содержания: если они были эвакуированы ради безопасности, то логично вернуть их домой. В противном случае, если они удерживаются против воли, это больше похоже на захват заложников.