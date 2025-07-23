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Мединский: Киев должен прояснить статус удерживаемых ВСУ мирных россиян

Речь идет примерно о 30 гражданах, которых ВСУ вывезли с приграничной территории.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договорённостей остается неисполненным, несмотря на обещания украинской стороны.

Мединский уточнил, что речь идет примерно о 30 гражданских лицах, которых Вооружённые силы Украины вывезли с приграничной территории. Он выразил недоумение по поводу их дальнейшего содержания: если они были эвакуированы ради безопасности, то логично вернуть их домой. В противном случае, если они удерживаются против воли, это больше похоже на захват заложников.

Представитель российской стороны также подчеркнул, что Москва готова обсуждать возможный обмен этих граждан, но требует от украинской стороны четкости в формулировках.

На прошедших в Стамбуле переговорах российская и украинская делегации поднимали тему возвращения гражданских лиц, перемещённых из зоны боевых действий. Как сообщил Мединский, этот вопрос обсуждался в рамках третьего раунда переговоров, который длился около часа. До начала основного заседания главы делегаций провели короткую встречу в формате тет-а-тет.

Ранее Мединский выступил с заявлением, что Москва предлагает Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий, которые позволят забрать раненых и тела бойцов.

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