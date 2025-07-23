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На пляж и территорию школы в поселке Кача упали обломки вражеских БПЛА

Российские системы ПВО стойко отразили атаку ВСУ и ликвидировал дроны, летевшие на Севастополь.

Источник: Комсомольская правда

Осколки вражеских БПЛА упали на берег пляжа и территорию школы в поселке Кача, Севастополе. Об этом в среду, 23 июня, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«О падении осколков на берегу пляжа Наш Парус. На месте работают спецслужбы. Дым, который видно на Северной стороне, — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях», — написал он в Telegram-канале.

Известно, что огонь, который распространялся на Северной стороне, уже локализован. Угрозы распространения пламени нет. А вот в поселке Кача также повреждено одно легковое авто. Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Соответствующую информацию, подчеркивает Развожаев, ему сообщили специалисты Спасательной службы Севастополя после атаки дронов ВСУ. Сотрудники профильных ведомств продолжают свою работу на местах.

Как KP.RU писал ранее, шесть вражеских беспилотников уничтожили российские силы ПВО над полем в Севастополе и над Черным морем на значительном удалении от берега. Об этом вечером 23 июля сообщил Михаил Развожаев.

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