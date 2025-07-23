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Мерц: соглашение по пошлинам с США может быть достигнуто в ближайшее время

«Мы встречаемся в самый подходящий момент, поскольку нам предстоит обсудить некоторые весьма актуальные вопросы, включая текущую торговую политику, по которой, как мы слышим в эти минуты, возможно, могут быть приняты решения», — сказал Мерц.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает возможным достижение договоренности по урегулированию торгового спора между ЕС и США в ближайшее время. Такое мнение он высказал журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине. Об этом пишет ТАСС.

«Мы встречаемся в самый подходящий момент, поскольку нам предстоит обсудить некоторые весьма актуальные вопросы, включая текущую торговую политику, по которой, как мы слышим в эти минуты, возможно, могут быть приняты решения», — сказал Мерц. «Но мы также поговорим об общей внешней политике и политике безопасности», — добавил он.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что ЕС и США близки к заключению соглашения, которое установит пошлины в размере 15% на европейский импорт. По ее информации, соглашение напоминает сделку с Японией, о которой объявил президент США Дональд Трамп, и подразумевает введение взаимных пошлин в упомянутом размере. При этом стороны, как уточнялось в публикации, договорятся не облагать тарифами ряд продукции, например, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Трамп ранее объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата. -0-

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