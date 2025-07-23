Слуцкий прокомментировал переговоры РФ и Украины: какое предложение Москвы стало самым важным

В Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Важным предложением Москвы стало установление краткосрочных перемирий. С таким заявлением выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, цитирует ТАСС.
Депутат отметил, что РФ проявила стремление к дипломатическому решению конфликта в ходе переговоров. Он также выразил надежду на положительный ответ Киева на предложение создать рабочие группы по гуманитарным, политическим и другим вопросам.
«Важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм», — подытожил Леонид Слуцкий.
Глава делегации РФ Владимир Мединский оценил итоги переговоров. По его мнению, позиции России и Украины всё ещё довольно далеки друг от друга.