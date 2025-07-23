Россия хочет обменять курских заложников на боевиков ВСУ

На Украине продолжают удерживать угнанных во время оккупации жителей Курской области. России предложила обменять их боевиков ВСУ, сообщил после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА Новости.
«Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, но они по-прежнему удерживаются Украиной», — отметил помощник президента РФ.
Мединский упрекнул украинскую сторону в том, что они называют жителей Курской области эвакуированными. Тогда, по его словам, людей должны были вернуть домой после окончания боевых действий. Однако этого не произошло. Поэтому, считает помощник президента, этих граждан правильнее будет считать заложниками.
«Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», — подчеркнул Мединский.
Он также озвучил, что российская сторона готова обменять своих граждан на пленных боевиков ВСУ или других лиц. Ответа со стороны Украины пока не последовало.
Ранее «МК» писал, что в Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины. Сразу после встречи Мединский дал персональный урок военной истории для генсека НАТО Рютте.