Россия хочет обменять курских заложников на боевиков ВСУ

«Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», — подчеркнул Мединский.