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В США испугались российского военного самолёта у берегов Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что зафиксировало российский военный самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно заявлению военных, российский самолёт не пересекал воздушное пространство США или Канады.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных», — говорится в публикации.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35С признан одним из лучших боевых самолётов в составе Воздушно-космических сил России. Самолёт, разработанный конструкторским бюро «Сухой», сочетает в себе характеристики четвёртого и пятого поколений. Конструкция Су-35С обеспечивает улучшенную манёвренность, а наличие радара с инфракрасной системой (IRST) OLS-35 повышает осведомлённость экипажа. Благодаря успеху Су-35 на Украине, иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к приобретению данной платформы.