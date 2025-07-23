Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35С признан одним из лучших боевых самолётов в составе Воздушно-космических сил России. Самолёт, разработанный конструкторским бюро «Сухой», сочетает в себе характеристики четвёртого и пятого поколений. Конструкция Су-35С обеспечивает улучшенную манёвренность, а наличие радара с инфракрасной системой (IRST) OLS-35 повышает осведомлённость экипажа. Благодаря успеху Су-35 на Украине, иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к приобретению данной платформы.