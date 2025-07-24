Помощник президента России Владимир Мединский резко осудил инициативу мэра Львова Андрея Садового, который предложил обменять останки советских солдат, эксгумированных в городе, на украинских военных. Мединский расценил такое заявление как проявление глубокой нравственной деградации и недопустимое обращение с памятью павших.
Он выразил возмущение тем, что во Львове извлекают из земли не только останки советских бойцов, среди которых было немало украинцев, но и русских солдат императорской армии. Подобные действия, по словам Мединского, оскорбляют историческую память и являются попыткой использовать останки погибших в политических целях.
Мединский добавил, что такие поступки не только аморальны, но и свидетельствуют о полном моральном разложении тех, кто принимает подобные решения. Он выразил уверенность, что даже самим украинским властям должно быть стыдно за подобную инициативу.
Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко осудил инициативу мэра Львова, касающуюся обмена эксгумированных останков советских солдат на украинских военнослужащих.