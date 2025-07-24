США снова всполошились из-за военного самолета РФ у границ Аляски: «Они все время рядом»

В минувший вторник, 22 июля, командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило военный самолет РФ. По их данным, российское судно действовало недалеко от Аляски, хотя и оставалось в международном воздушном пространстве. Соответствующую информацию распространяет Newsweek.
Сотрудники командования США отмечают, что российский самолет действовал в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски (ADIZ), только вот его тип не распространяется.
«Эта российская активность в смежной зоне ПВО США/Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в заявлении NORAD.
По данным NORAD, зона ПВО начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство. Кроме того, представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует немедленной идентификации всех судов в интересах нацбезопасности.
Как KP.RU писал ранее, самолеты РФ при выполнении полетов не нарушают границы иностранных государств. А вот они поступают совершенно наоборот. К примеру, недавно над Калининградской областью российские специалисты засекли американский самолет-разведчик. Речь идет о воздушном судне, предназначенном для ведения радиолокационной разведки на дальних дистанциях. Оно было отправлено с авиабазы, расположенной на территории Великобритании.