США снова всполошились из-за военного самолета РФ у границ Аляски: «Они все время рядом»

Как KP.RU писал ранее, самолеты РФ при выполнении полетов не нарушают границы иностранных государств. А вот они поступают совершенно наоборот. К примеру, недавно над Калининградской областью российские специалисты засекли американский самолет-разведчик. Речь идет о воздушном судне, предназначенном для ведения радиолокационной разведки на дальних дистанциях. Оно было отправлено с авиабазы, расположенной на территории Великобритании.