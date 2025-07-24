Киев под видом детей собирался вернуть взрослых из России

Украина передала России список, в котором были перечислены имена детей, которые якобы находятся на территории РФ. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.
Он озвучил это после проведенного третьего раунда переговоров в Стамбуле. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что порядка полусотни указанных в перечне фамилий принадлежат взрослым людям.
«Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», — пояснил он.
Ранее «МК» писал, что Россия, по словам Мединского, предложила Украине произвести обмен боевиков ВСУ на удерживаемых на территории Незалежной жителей Курской области, которых ВСУ угнали во время оккупации.