Пушков объяснил, какую страшную угрозу РФ несет «зловещий альянс» ФРГ и Британии

«Через 5−6 лет они, судя по их угрозам, обещают быть готовыми к прямому вооруженному конфликту с Россией… Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух Мировых войнах», — подчеркнул Алексей Пушков.