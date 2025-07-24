Пушков объяснил, какую страшную угрозу РФ несет «зловещий альянс» ФРГ и Британии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал подписание властями Германии и Великобритании договора о военном сотрудничестве. Своим видением ситуации он поделился в Telegram-канале.
«Через 5−6 лет они, судя по их угрозам, обещают быть готовыми к прямому вооруженному конфликту с Россией… Это весьма зловещий альянс: одна из этих стран исторически особенно враждебна к России, а вторая воевала против нас в двух Мировых войнах», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал спустя сутки после появления в СМИ информации о новом соглашении по стратегическому партнерству между Соединенным Королевством и ФРГ.
Алексей Пушков также обратил внимание на то, что создание данного альянса доказывает существование некой негласной «наднациональной» группы влиятельных акторов, которые пытаются найти средства для удержания власть в европейском регионе. Сенатор добавил, что второй целью этих людей является прямое противостояние с РФ.
Стоит отметить, что Алексей Пушков и ранее обращал внимание на недружественные действия со стороны британского руководства. В конце июня текущего года он предположил, что расширение ядерного подводного флота Соединенного Королевства может говорить о подготовке нападения на Россию.