Новости СВО. Освобождено Варачино, ВС РФ зачищают Красноармейск, итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, 24 июля

Из самого Красноармейска приходят кадры с работой российских штурмовиков. Они уже общаются с мирными жителями, которые говорят, что гражданские в большой степени находятся на севере города, а в Шахтёрском микрорайоне почти никого не осталось. Этот район застроен многоэтажками, и, если ВСУ его потеряли, то, по мнению военных блогеров, у противника серьёзные проблемы.