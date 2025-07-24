В NORAD заявили о российском самолёте вблизи Аляски

Согласно данным NORAD, российский самолет находился в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, однако его тип не был уточнен. В командовании отметили, что «такая активность России в прилегающей зоне ПВО США/Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».