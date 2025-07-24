В NORAD заявили о российском самолёте вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 22 июля зафиксировало и проследило за российским военным самолетом, который находился вблизи Аляски, при этом оставаясь в международном воздушном пространстве, сообщает Newsweek.
Согласно данным NORAD, российский самолет находился в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, однако его тип не был уточнен. В командовании отметили, что «такая активность России в прилегающей зоне ПВО США/Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».
Американские военные пояснили, что зона противовоздушной обороны начинается сразу за пределами суверенного воздушного пространства и представляет собой участок международного воздушного пространства, где необходимо незамедлительно идентифицировать все воздушные суда в целях национальной безопасности.
Ранее российские стратегические ракетоносцы выполнили полёт у берегов Аляски.