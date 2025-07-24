Reuters: ХАМАС передал посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС предоставило посредникам на переговорах с Израилем свой ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
При этом палестинский чиновник не смог раскрыть подробности по содержанию ответа.
Ранее портал Ynet сообщил со ссылкой на источник в израильских органах безопасности, что Катар и Египет получили ответ на последнее предложение по Газе от представителей ХАМАС 22 июля вечером. По словам этого источника, ответ «не удовлетворил самих посредников» и они его «отклонили, попросив ХАМАС проработать более релевантный» подход. −0-
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