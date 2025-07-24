Россия поставила Украине три условия

— Короткий ответ: нет. После этой встречи будет назначена еще одна, где будет обсуждаться более конкретный текст. Нынешние два меморандума невозможно никак сблизить. Сегодня Россия, думаю, попыталась показать Украине ключевые моменты нашего меморандума, от которых мы никогда не откажемся — это нейтралитет и отказ от вступления в НАТО, четыре региона, снятие санкций. Сегодня Украина не готова с этим согласиться, Киев ждет истечения 50 дней, установленных лидером США Дональдом Трампом 14 июля, санкции со стороны западных стран в отношении покупателей российских энергоресурсов.