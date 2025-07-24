Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times

Times подчеркивает, что преследование антикоррупционных органов вызвало на Западе сомнения относительно намерения Украины вступить в ЕС, а также поставило Зеленского на путь потенциального столкновения с мощным гражданским обществом Украины. Издание отмечает, что, несмотря на относительную немногочисленность митингов против этого решения, Зеленский помнит, что протесты 2014 года на Майдане также были скромными в самом начале.