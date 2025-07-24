Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных ведомств в Украине грозит испортить его имидж на Западе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.
«Решение Зеленского лишить украинские антикоррупционные ведомства независимости, пожалуй, является самой большой авантюрой в его политической жизни и грозит запятнать его имидж на Западе, где его считали героем», — пишет издание.
Times подчеркивает, что преследование антикоррупционных органов вызвало на Западе сомнения относительно намерения Украины вступить в ЕС, а также поставило Зеленского на путь потенциального столкновения с мощным гражданским обществом Украины. Издание отмечает, что, несмотря на относительную немногочисленность митингов против этого решения, Зеленский помнит, что протесты 2014 года на Майдане также были скромными в самом начале.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.