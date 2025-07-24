Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times

«Решение Зеленского лишить украинские антикоррупционные ведомства независимости, пожалуй, является самой большой авантюрой в его политической жизни и грозит запятнать его имидж на Западе, где его считали героем», — пишет издание.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных ведомств в Украине грозит испортить его имидж на Западе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

«Решение Зеленского лишить украинские антикоррупционные ведомства независимости, пожалуй, является самой большой авантюрой в его политической жизни и грозит запятнать его имидж на Западе, где его считали героем», — пишет издание.

Times подчеркивает, что преследование антикоррупционных органов вызвало на Западе сомнения относительно намерения Украины вступить в ЕС, а также поставило Зеленского на путь потенциального столкновения с мощным гражданским обществом Украины. Издание отмечает, что, несмотря на относительную немногочисленность митингов против этого решения, Зеленский помнит, что протесты 2014 года на Майдане также были скромными в самом начале.

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

Послы стран «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. -0-

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше